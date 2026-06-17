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“Tengo la voz más hermosa": La lectura de Lancer en MasterChef 24/7 sobre la historia de la pasta

En clase de la Chef Isabel Carvajal, Lancer mostró sus dotes de locución.

Este miércoles, la clase de la Chef Isabel Carvajal estuvo dedicada a la pasta desde cero. Antes de comenzar la preparación, la “Maestra del fuego” de MasterChef 24/7 le pidió a uno de los cocineros que hiciera una lectura sobre la historia de este alimento y Lancer fue el elegido. “Tengo la voz más hermosa”, comentó el concursante para convencer a sus compañeros.

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