Venga La Alegría | Programa 17 de junio 2026 Parte 1 | Las imágenes que confirmarían el romance de Shakira y Manuel García-Rulfo y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de junio 2026, parte 1: Las pistas que confirmarían el romance de Shakira con Manuel García-Rulfo, Bruno Bichir habla del accidente de su sobrino José Ángel, Marimar Vega revela cómo logró llevarse bien con ‘El Güero’ Franco, las declaraciones de Livia Brito en su audiencia en el Reclusorio Sur, cómo hacer chamoy y botanas saludables y los experimentos de Inter ¿Neta?

También, la explosión por acumulación de gas en Iztapalapa y la mujer atropellada en Puebla, todo explicado Con Peras y Manzanas; maquillaje para lucir hermosa en el México vs Corea del Sur y los mejores momentos de MasterChef 24/7. ¡Venga La Alegría!