Venga La Alegría | Programa 17 de junio 2026 Parte 2 | Laura Burgos, Dalú y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de junio 2026, parte 2: Alex Lora revela planes de boda en el Palacio de los Deportes, el reportaje de Tabata Jalil, la entrevista a Laura Burgos, las confesiones de El Club de los Corazones Rotos, Dalú nos deleitó cantando en vivo y una entrega más de la entrevista a Belinda.

También, Ricardo Casares explicó lo que debes saber sobre la tarjeta roja y la tarjeta amarilla y el cierre de la primera fecha de El Torneo de la Alegría. Además, jugamos Sin Palabras, La Productora Dijo y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!