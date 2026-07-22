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¿Cómo se puede rejuvenecer el cerebro? La neuróloga Dra. Rosalía Zerón explicó qué es la neuroplasticidad y compartió valiosos consejos

En el marco del Día Mundial del Cerebro, la neuróloga Dra. Rosalía Zerón compartió interesantes consejos y estrategias para rejuvenecer el cerebro.

¿Es cierto que el cerebro se puede rejuvenecer? La neuróloga Dra. Rosalía Zerón explicó a detalle qué es la neuroplasticidad y cómo mejorar dicha habilidad. ¿Es posible que la edad biológica del cerebro sea mayo o menor a nuestra edad biológica? ¡Ojo a los hábitos, estrategias y ejercicios que nos compartió la especialista!

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