¿Cómo se puede rejuvenecer el cerebro? La neuróloga Dra. Rosalía Zerón explicó qué es la neuroplasticidad y compartió valiosos consejos

¿Es cierto que el cerebro se puede rejuvenecer? La neuróloga Dra. Rosalía Zerón explicó a detalle qué es la neuroplasticidad y cómo mejorar dicha habilidad. ¿Es posible que la edad biológica del cerebro sea mayo o menor a nuestra edad biológica? ¡Ojo a los hábitos, estrategias y ejercicios que nos compartió la especialista!