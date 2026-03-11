uno nuevo
¡Así se vivió el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional!

Aunque Verónica Castro no acudió al concierto, Cristian Castro ofreció un gran espectáculo para un Auditorio Nacional lleno y con varias personalidades entre los asistentes.

Ayer por la tarde, Cristian Castro llegó al Coloso de Reforma para hacer la prueba de sonido de su concierto y habló para la cámara de VLA. Aunque Verónica Castro no acudió al recital, el ‘Gallito Feliz’ ofreció un gran espectáculo para un Auditorio Nacional lleno y con varias personalidades del espectáculo entre los asistentes.

