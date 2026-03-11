¡Así se vivió el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional!

Ayer por la tarde, Cristian Castro llegó al Coloso de Reforma para hacer la prueba de sonido de su concierto y habló para la cámara de VLA. Aunque Verónica Castro no acudió al recital, el ‘Gallito Feliz’ ofreció un gran espectáculo para un Auditorio Nacional lleno y con varias personalidades del espectáculo entre los asistentes.