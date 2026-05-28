¡Cecilia Toussaint alza la voz por los chismes sobre la supuesta muerte de Alejandro Marcovich!

Cecilia Toussaint se mostró preocupada por el estado de salud de su exproductor musical, Alejandro Marcovich, quien permanece en coma desde el pasado 19 de mayo tras sufrir un derrame cerebral. Entre otras cosas, reveló que ni su esposo, Alfonso André, ha tenido información reciente sobre el estado de salud de su excompañero en Caifanes y condenó las noticias falsas que han circulado en redes sociales sobre la supuesta muerte del guitarrista.