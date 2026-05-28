"¡Es una trepadora social!”, Carmen arremete contra Claudia por no subir a Lula al balcón en MasterChef 24/7
Luego de las emociones que dejó el reto en MasterChef 24/7, Carmen arremetió contra Claudia tras no elegir a Lula para subir al balcón. ¡Revive los mejores momentos del 28 de mayo 2026!
¡Sólo 60 minutos para preparar combos para 33 comensales! Checa quién ganó el reto, quiénes quedaron salvados y las razones de Claudia para no elegir a Lula para subir al balcón. ¡Ojo a las críticas y molestias de Carmen hacia Claudia! Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 28 de mayo 2026.