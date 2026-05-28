"¡Es una trepadora social!”, Carmen arremete contra Claudia por no subir a Lula al balcón en MasterChef 24/7

¡Sólo 60 minutos para preparar combos para 33 comensales! Checa quién ganó el reto, quiénes quedaron salvados y las razones de Claudia para no elegir a Lula para subir al balcón. ¡Ojo a las críticas y molestias de Carmen hacia Claudia! Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 28 de mayo 2026.