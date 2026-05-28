¡Renovada por dentro y por fuera! Checa el espectacular cambio de imagen de Mitzi por El Escuadrón de la Belleza
Dedica su tiempo a cuidar la salud de uno de sus hijos y ahora, luce espectacular y renovada por dentro y por fuera. ¡Así fue el cambio de imagen de Mitzi!
Mitzi, una madre soltera que ha dedicado todo su tiempo al cuidado de la salud de uno de sus hijos, recibió el apoyo de El Escuadrón de la Belleza para lograr un espectacular cambio por dentro y por fuera. ¡Así se logró su cambio de imagen!