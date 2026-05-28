Venga La Alegría | Programa 28 de mayo 2026 Parte 1 | Gaby Platas en alerta por los videos de Paco de la O, la demanda a Saskia Niño de Rivera y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de mayo 2026, parte 1: Gaby Platas se mantiene alerta ante los inquietantes videos de Paco de la O, Enrique Guzmán opina de los rumores del supuesto embarazo de Frida Sofía, Lyn May confesó su gusto por Emiliano Aguilar; tres asombrosos casos de asaltos y ‘Lady Calculadora’, todo explicado Con Peras y Manzanas.

También, manualidades con Cecilio López, la receta de tacos de fideo seco verde, la demanda de la hija de Carmen Salinas a Saskia Niño de Rivera, Reyli Barba entrega su guitarra autografiada y lo que debes saber del cáncer de sangre. Además, un cambio de imagen de El Escuadrón de la Belleza y los mejores momentos de MasterChef del 27 de mayo 2026. ¡Venga La Alegría!