¿Tratamientos estéticos con foto de ‘Beli’ incluída? ¡Conoce a ‘la doble de Belinda’!

La Dra. Berenice Barocio es especialista en medicina estética, pero su parecido con Belinda ha causado revuelo en las redes sociales. Asegura que muchos de sus pacientes han acudido a Guadalajara sólo para tomarse una fotografía con ella por su increíble parecido. ¿Será que también canta la ‘Dra. Belinda’? Checa lo que nos contó ‘la doble de Beli’.