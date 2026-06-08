¿Vanidoso? Eduardo Yáñez revela ‘problemita’ en los tratamientos estéticos

En exclusiva, la cámara de VLA captó a Eduardo Yáñez disfrutando del lanzamiento como cantante de su médico estético de cabecera y, aunque no se considera un hombre vanidoso, el actor admitió que suele darse una manita de gato antes de iniciar un nuevo proyecto. ¡Ojo al ‘problemita’ que tiene Eduardo Yañez con los tratamientos estéticos!