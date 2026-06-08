"¡Lo tengo vetado!”, Beatriz Adriana explota al escuchar el nombre de ‘El Buki’ y lanza un ‘dardo’

¡Beatriz Adriana no quiere escuchar el nombre de Marco Antonio Solís ni en pintura! Así reaccionó la cantante ante los cuestionamientos sobre si su exesposo apoya la carrera musical de la hija que tienen en común. Además, dejó claro que ‘El Buki’ no tendrá un papel relevante en su próximo libros de memorias. ¡Ojo al ‘dardo’ que mandó a su exmarido! ¿Qué piensa Beatriz Solís del conflicto entre sus padres?