Las 6 pipas de Puebla, otra mega fuga en Iztapalapa y el terremoto en Filipinas; explicado Con Peras y Manzanas

Este fin de semana, las autoridades confirmaron que fueron seis las pipas que explotaron en Tepeaca, Puebla; ya se investiga una red de distribución clandestina y una red de corrupción en el caso del presunto huachicol de gas. Además, la nueva mega fuga de agua en Iztapalapa, donde se desperdiciaron miles de litro de agua. También lo que dejó el sismo de 7.8 que azotó el sur de Filipinas. Todo explicado Con Peras y Manzanas.