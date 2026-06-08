"¡Ahí va la asesina!”, Paola Durante reacciona al nuevo documental sobre Paco Stanley
En exclusiva, Paola Durante reaccionó al nuevo documental de Paco Stanley y confesó si tomará acciones legales. ¡Ojo a lo que reveló del testigo protegido!
Paola Durante reaccionó tras ver el documental ‘Testigos, la verdad tiene voz’ donde la dejarían a ella y otros involucrados libres de sospecha sobre el asesinato de Paco Stanley. Además de confesar el impacto emocional que le dejó aquel episodio, habló sobre el testigo protegido que busca su perdón. ¿Tomará acciones legales contra quienes la acusaron injustamente?