¿Cualquiera puede cantar canciones de Juan Gabriel? Esto explicó Roberto Cantoral Zucchi

Ante los ‘dimes y diretes’ que hay sobre el uso de la música e imagen de Juan Gabriel en proyectos de entretenimiento, Roberto Cantoral Zucchi, director general de la SACM, compartió cómo quedó legalmente el asunto una vez que un juez determinó como único heredero del cantante a su hijo Iván Aguilera. ¿Cualquier intérprete puede cantar canciones de Juan Gabriel?