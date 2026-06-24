“Pensaba que me iba a dar un infarto”, Iker Casillas recuerda cómo superó sus problemas cardiacos
Iker Casillas, el legendario arquero español, compartió episodios importantes en su carrera, desde los sacrificios que tuvo que hacer hasta el infarto que le cambió la vida.
Ricardo Casares conversó con Iker Casillas, el mítico guardameta español que comenzó su carrera muy joven y se retiró con un palmarés único. ¿A qué edad llegó al Real Madrid? ¿Qué sacrificios tuvo que hacer para conquistar sus sueños? ¿Cómo se recuperó del infarto? ¡Revive la entrevista completa!