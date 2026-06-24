“Pensaba que me iba a dar un infarto”, Iker Casillas recuerda cómo superó sus problemas cardiacos

Ricardo Casares conversó con Iker Casillas, el mítico guardameta español que comenzó su carrera muy joven y se retiró con un palmarés único. ¿A qué edad llegó al Real Madrid? ¿Qué sacrificios tuvo que hacer para conquistar sus sueños? ¿Cómo se recuperó del infarto? ¡Revive la entrevista completa!