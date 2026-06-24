“Lo más difícil es cuando te encuentras soltera... te empiezas a reencontrar”, Aída Cuevas anticipa detalles de sus memorias
Además de compartir cuándo lanzará el tema que grabó con Juan Gabriel, Aída Cuevas contó que ‘El Divo de Juárez’ tendrá un lugar especial en las memorias que está por publicar.
Aída Cuevas está lista para abrir su corazón y compartir episodios importantes de su vida en un libro de memorias y, como era de esperarse, Juan Gabriel tendrá un capítulo muy especial en esta publicación, donde la cantante profundizará las ocasiones en que ‘El Divo de Juárez’ le propuso matrimonio. ¿Cuándo lanzará el tema que grabó con Juan Gabriel? Esto reveló Aída Cuevas.