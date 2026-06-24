"¡Hay horas no negociables!”, Flor Rubio se quiebra compartiendo un íntimo episodio
Durante una reflexión sobre las actividades que suelen acaparar nuestra atención, Flor Rubio compartió un íntimo episodio y le costó contener el llanto.
¿Qué pasa cuando te tienes que multiplicar y fallas en lo social o descuidas tu salud? ¿O cuando el trabajo se te acumula y te descuidas? Mientras profundizamos sobre estos temas en el El Club de los Corazones Rotos, Flor Rubio se quebró al compartir un episodio muy íntimo.