“No lo hice por venganza, lo hice por justicia”, Vanessa Bauche reacciona a la revocación de condena de Pascacio López

Vanessa Bauche compartió con la prensa su postura luego de que revocaran la condena a Pascacio López quien habría sentenciado por violencia contra la dignidad de las personas y otros delitos. Sin embargo, Pascacio López deberá cumplir con 30 jornadas de trabajo comunitario y pagar la reparación del daño que habría ocasionado. Por otro lado, dejó clara su postura sobre la polémica que enfrenta Vadhir Derbez.