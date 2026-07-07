¡Bebida milenaria para quitar el frío y sentir felicidad! Así se prepara el Curcu Maya

¿Por qué se el cacao es un tesoro natural? ¿Qué beneficios aporta el cacao a la salud? En el marco del Día Internacional del Cacao, Martha Montalvo, experta en cacao profundizó en las maravillas que aporta el cacao y compartió la receta para preparar Curcu Maya, una bebida milenaria para quitar el frío y sentir felicidad inmediata.