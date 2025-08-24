Esto se vivió en el cumpleaños de Ferka en Venga La Alegría Fin de Semana

Este domingo en Venga la Alegría Fin de Semana, celebramos el cumpleaños de nuestra querida conductora Ferka, donde se vivieron momentos de diversión entre todos los integrantes de nuestro matutino, logrando crear una gran celebración, fiesta donde todos los televidentes pudieron integrarse para disfrutar de las actividades y de la música en vivo.

Para que no dejes pasar la oportunidad, te detallaremos todo lo que se vivió en la gran fiesta. Es así que no dejes pasar el tiempo, y descubre todo lo que se realizó, una celebración en la que merece la pena unirse.

Programa 25 de agosto, PARTE 1 | ¡Celebramos a Ferka! [VIDEO] ¡Feliz cumpleaños a nuestra conductora más sonriente!

¿Qué pasó en el cumpleaños de Ferka?

Antes de empezar la programación, a la conductora se le había preparado un pastel especial por su cumpleaños. Sin embargo, Jawy se equivocó de vela, colocando una de revelación, por lo que al activarla empezó a salir humo amarillo, cubriendo toda la oficina, siendo un momento de muchas risas para todos los testigos.

Al empezar la programación normal, se inició con el clásico baile para tener toda la actitud. Posteriormente, colocaron las mañanitas y se le dio un hermoso pastel blanco, recibiendo un fuerte abrazo por parte de los integrantes. Se vivió un momento muy emotivo, lleno de abrazos y buenos deseos.

Aunque en el programa se vivió el cumpleaños de Ferka, no podía faltar que los conductores presentes continuarán con las noticias del espectáculo, anunciando las novedades que se sabe en el mundo de la farándula o de las celebridades. Donde los presentes, resaltaron en el gran estilo y aspecto que tiene su conductora consentida.

Para continuar con la fiesta, comenzaron con su divertida dinámica de “Nombre secreto”, donde todos los integrantes tenían que ver el nombre falso del famoso que lo usa para pasar desapercibido y tenían que adivinar su nombre real.

Retos que se encargan de entretener al público y a los conductores. Además, de poner la mejor playlist para sacar los pasos prohibidos. Donde el equipo femenino, liderado por Ferka, mostraron sus conocimientos. Una fiesta que va para largo, donde todos están contentos por poder unirse a la celebración de la conductora más querida por todos.