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¡María se aleja de la cocina, Daniela Parra se siente deprimida y más! Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7

Mientras María se alejará de la cocina y Luis y Antrax discuten, Daniela Parra revela sentirse deprimida. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7!

María se alejará de la cocina hasta nuevo aviso; Daniela, Julio y Antrax recibieron el Delantal Negro, Luis y Antrax se enfrascan en una intensa discusión y Daniela Parra se reconoce deprimida en el Mundo MasterChef. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 18 de junio 2026!

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