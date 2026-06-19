¡María se aleja de la cocina, Daniela Parra se siente deprimida y más! Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7

María se alejará de la cocina hasta nuevo aviso; Daniela, Julio y Antrax recibieron el Delantal Negro, Luis y Antrax se enfrascan en una intensa discusión y Daniela Parra se reconoce deprimida en el Mundo MasterChef. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 18 de junio 2026!