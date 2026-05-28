Indemnización, disculpa pública ¿y qué más? La hija de Carmen Salinas ya demandó a Saskia Niño de Rivera

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, ya formalizó la denuncia por daño moral contra Saskia Niño de Rivera, quien en su podcast, un recluso afirmó que la fallecida actriz supuestamente realizaba rituales satánicos. El abogado de la familia Salinas explicó en qué momento se encuentra el caso y explicó quiénes, además de la activista, estarían implicados en el caso. Además de una indemnización, ¿qué complementa el reclamo? Aquí el documento que lo aclara.