¿Cuáles son los síntomas del cáncer de sangre y cuántos tipos existen? Esto explicó el hemato-oncólogo Dr. Roberto de la Peña López
¿Sabes qué es el cáncer de sangre, los síntomas y en qué consiste su tratamiento? El hemato-oncólogo Dr. Roberto de la Peña López despejó todas las dudas.
En el marco del Día Mundial del Cáncer de Sangre, recibimos al hemato-oncólogo Dr. Roberto de la Peña López, quien nos explicó qué es el cáncer de sangre, los tipos que existen, síntomas y en qué consiste el tratamiento. ¡Toma nota y comparte!