“Cuando trae una guitarra está cerca de Dios”, Así entregó Reyli Barba su guitarra autografiada
Reyli Barba entrego su guitarra autografiada a David, el ganador de la dinámica de VLA y mostró su emoción porque la juventud se acerque a la música.
David, el ganador de la dinámica de VLA, recibió de manos de Reyli Barba su guitarra autografiada y aprovechó el momento para intercambiar ideas con el cantautor y expresarle todas su admiración y respeto. Por su parte, Reyli compartió la emoción que siente cuando los jóvenes deciden incursionar en la música.