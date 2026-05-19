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¿Duele la aplicación de esperma de salmón? Celia Lora lo explica sin filtros

¿Valió la pena el dolor? Fiel a su estilo, Celia Lora habló de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, incluyendo el esperma de salmón.

Celia Lora, al igual que celebridades de talla mundial, se sometió a un controvertido procedimiento estético para mantener una apariencia más jovial: esperma de salmón. Entre risas discretas, la hija de Alex Lora reveló que es un tratamiento doloroso y contó detalles de otros procedimientos estéticos que se ha aplicado.

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