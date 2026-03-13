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¿No es un ataque personal? Eduardo Verástegui reafirma sus polémicas críticas hacia Bad Bunny

Eduardo Verástegui no se arrepiente de calificar a Bad Bunny de ‘arma cultural de destrucción masiva’, después de que el cantante brillara en los Grammy.

Eduardo Verástegui no se arrepiente de calificar a Bad Bunny de vulgar y ‘arma cultural de destrucción masiva’, después de que el exitoso cantante brillara en los Grammy. Además, el actor revela lamentar su propia versión del pasado y asegura que ‘todos podemos cambiar’.

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