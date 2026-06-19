¿Escribirá memorias? Efigenia Ramos aclara si escribirá un libro sobre lo que ha vivido con la familia de Silvia Pinal
Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, aclara si planea escribir sus memorias; Juan Aguilera revela que planea mantener vivo el legado de Juan Gabriel.
Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, aclara si buscó a Frida Sofía tras la noticia de su supuesto embarazo y desmintió rumores sobre escribir un libro de sus vivencias con los Pinal. Jean Aguilera revela que quiere mantener vivo el recuerdo de Juan Gabriel.