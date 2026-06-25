¿Qué planea Efigenia Ramos con la herencia que recibirá de Silvia Pinal? Esto confesó la exasistente de la actriz

Luego de los rumores sobre el estado de salud de Luis Miguel, Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, recuerda la cercanía que existió entre ‘El Sol’ y la familia Pinal. Por otro lado, Efigenia Ramos contó qué hará con la herencia que recibirá de Silvia Pinal y qué le gustaría conservar de la casa del pedregal. ¡Ojo a los objetos que guardaba en su oficina del teatro!