¿Qué planea Efigenia Ramos con la herencia que recibirá de Silvia Pinal? Esto confesó la exasistente de la actriz
Además de revelar cómo era la relación de Luis Miguel con la familia de Silvia Pinal, Efigenia Ramos confesó que ya tiene planes con la herencia que recibirá de la fallecida actriz.
Luego de los rumores sobre el estado de salud de Luis Miguel, Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, recuerda la cercanía que existió entre ‘El Sol’ y la familia Pinal. Por otro lado, Efigenia Ramos contó qué hará con la herencia que recibirá de Silvia Pinal y qué le gustaría conservar de la casa del pedregal. ¡Ojo a los objetos que guardaba en su oficina del teatro!