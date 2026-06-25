¿La vasectomía afecta el deseo sexual? Esta y otras preguntas respondieron los médicos especialistas en Consulta a la mano

¿Cuál es la diferencia entre cirugía estética y cirugía reconstructiva? ¿Es normal tener dolores menstruales fuertes? ¿Cómo identificar un infarto? ¿El dolor de espalda se cura con frío o con dolor? ¿A qué edad se debe revisar la próstata? ¿Las prótesis de mamá se deben cambiar cada 10 años? ¿Qué es la perimenopausia? ¿La vasectomía afecta el deseo sexual?

Porque tu salud es lo más importante, reunimos a un grupo de médicos especialistas para responder todas tus dudas frecuentes sobre ginecología, cirugía plástica, cardiología, fisioterapia y urología. ¡No te automediques!