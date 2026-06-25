¿Ana Bárbara planea retirarse de los escenarios? Esto contestó el productor Sergio Gabriel

El productor Sergio Gabriel respondió a los cuestionamientos sobre las pocas apariciones de Ana Bárbara tras los fuertes rumores de infidelidad que han rodeado a su esposo Ángel Muñoz en los últimos meses. ¿Será que la cantante planea retirarse de los escenarios? Esto contestó el productor Sergio Gabriel, quien dejó claro que siempre apoyará a Ana Bárbara.