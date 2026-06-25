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¿Ana Bárbara planea retirarse de los escenarios? Esto contestó el productor Sergio Gabriel

Tras las polémicas por las supuestas infidelidades de Ángel Muñoz, el productor Sergio Gabriel respondió a los cuestionamientos sobre la carrera de Ana Bárbara.

El productor Sergio Gabriel respondió a los cuestionamientos sobre las pocas apariciones de Ana Bárbara tras los fuertes rumores de infidelidad que han rodeado a su esposo Ángel Muñoz en los últimos meses. ¿Será que la cantante planea retirarse de los escenarios? Esto contestó el productor Sergio Gabriel, quien dejó claro que siempre apoyará a Ana Bárbara.

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