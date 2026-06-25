Sismos en Venezuela: declaran estado de emergencia y estiman más de 160 fallecidos
Al menos seis estados de Venezuela quedaron muy afectados por los recientes sismos que suman más de 160 personas fallecidas. Aquí todos los detalles.
Ayer por la tarde dos potentes sismos sacudieron Venezuela con diferencia de un minuto entre ellos, devastando gran parte de la costa y de la capital. Según los informes, habría seis estados venezolanos afectados y una veintena de réplica, por lo que se declaró estado de emergencia. De manera oficial se han estimado más de 160 personas fallecidas y al menos 900 heridos. Aquí todos los detalles.