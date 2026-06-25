Sismos en Venezuela: declaran estado de emergencia y estiman más de 160 fallecidos

Ayer por la tarde dos potentes sismos sacudieron Venezuela con diferencia de un minuto entre ellos, devastando gran parte de la costa y de la capital. Según los informes, habría seis estados venezolanos afectados y una veintena de réplica, por lo que se declaró estado de emergencia. De manera oficial se han estimado más de 160 personas fallecidas y al menos 900 heridos. Aquí todos los detalles.