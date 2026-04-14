¡Exclusiva! El Bogueto aclara los rumores de infidelidad y habla del matrimonio

Los excesos y las adicciones estuvieron a punto de frenar la carrera musical de El Bogueto y, en exclusiva, el cantante de 28 años habló con honestidad sobre esta etapa oscura y cómo logró salir. Entre otras cosas, habló de su pareja, de su hija y confesó que no piensa en el matrimonio. ¿Qué dijo sobre el video que se viralizó donde se le observa en una supuesta situación romántica con otra mujer? Así lo aclaró El Bogueto.