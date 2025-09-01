¡Emiliano Aguilar expone los mensajes que Christian Nodal le habría enviado! ¿Seguirá la polémica en los Aguilar?
A través de sus redes sociales, Emiliano Aguilar ventiló algunos mensajes que Christian Nodal le habría enviado y que alimentarían la polémica que envuelve a la familia Aguilar.
