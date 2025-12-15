Venga La Alegría | Programa 15 de diciembre Parte 2 | ¡Margarita McKenzie anticipa cambios en VLA para el 2026!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de diciembre 2025, parte 2: Adame y ‘El Patrón’ rompen en llanto en La Granja VIP, el ‘Mono’ Osuna se queja del mal aliento de Leo en Exatlón, Margarita McKenzie anticipa cambios en VLA para el 2026, lo que pasó con Ricardo Casares y el ‘buche cabuche’ en el Sin Palabras y los mejores juegos.