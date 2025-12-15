Venga La Alegría | Programa 15 de diciembre Parte 1 | Las celebridades reaccionan a la muerte del padre de Selena

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de diciembre 2025, parte 1: Alejandro Fernández revela que abrirán un museo en honor a Vicente Fernández, Lidia Ávila aclara si volvería a trabajar con Ari Borovoy, las celebridades reaccionan a la muerte del padre de Selena, Yahir habla de la buena relación que lleva con su hijo Tristán y Lorena Herrera ventila sus trucos de belleza. Además, los mejores looks y outfits para Nochebuena, la salida de Sergio de La Granja VIP, el platillo de Rahmar, todo sobre la menopausia y mucha diversión.