Especialista en psicología nos explica el caso de Carolina Flores, quien perdió la vida a manos de su suegra
¿Cómo interpretar el caso de la muerte de Carolina Flores? Un especialista nos habla del tema que pasó entre la suegra, el hijo y la nuera.
El caso de la exreina de belleza Carolina Flores que terminó en tragedia, al perder la vida después de que su suegra la atacara con un arma de fuego. ¿El apego de la madre a su hijo fue un factor importante para el desenlace de esta historia? Esto dice una experta en salud mental.