“Tenía un rato sin trabajar, eso lo tenía deprimido...”, la mamá de José Ángel Bichir explica el estado de salud de su hijo
Se vivieron momentos de preocupación cuando se informó que el actor José Ángel Bichir cayó de un tercer piso; Patricia Pascual, mamá del actor, confirma su estado de salud.
La tarde del viernes se vivieron momentos de preocupación cuando se informó que el actor José Ángel Bichir cayó de un tercer piso en la Narvarte y, en minutos, comenzaron a circular distintas versiones. Estos son los detalles que compartió la Patricia Pascual, la madre del actor, sobre el terrible siniestro y el estado de salud de su hijo.