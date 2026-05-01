¡Gracias por compartir tu sazón! Muy pronto conocerás a los elegidos de MasterChef México
El momento se acerca: los seleccionados están por revelarse.
Gracias por compartir con nosotros tu talento, pasión y ese sazón único que hace especial a cada platillo. Muy pronto conocerás a los participantes seleccionados que formarán parte de MasterChef México, la cocina más famosa de México. La emoción está a punto de comenzar y solo los mejores lograrán dar el siguiente paso en esta gran aventura culinaria.