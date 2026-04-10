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¡Exclusiva! El abogado de la hija de Carmen Salinas advierte que iniciarán un proceso legal contra Saskia Niño de Rivera

La hija de Carmen Salinas, Ma. Eugenia Plascencia, sostiene una reunión con su abogado, quien advierte que procederán conforme a derecho contra Saskia Niño de Rivera.

La hija de Carmen Salinas, Ma. Eugenia Plascencia, sostiene una reunión con su abogado con la finalidad de iniciar un proceso legal contra Saskia Niño de Rivera. Por su parte, Gerardo Rincón, aseguró que procederán conforme a derecho.

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