¡Exclusiva! Adriana Toval rompe el silencio y revela cómo fue su relación con Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara

Adriana Toval, supuesta amante de Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, rompió el silencio con fuertes y contundentes declaraciones sobre el dinero de Ana Bárbara, sus relaciones por videollamadas, sus planes a futuro y más. Por otra parte, admite que podría enfrentar consecuencias tras este escándalo y revela los supuestos planes que tendría Ángel Muñoz para dejar a Ana Bárbara.