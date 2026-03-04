Fabiola Guajardo responde a quienes critican a los que se toman fotos con celebridades
Tras desfilar en premiaciones importantes en Hollywood, Fabiola Guajardo respondió sin filtros a quienes critican a los artistas que se toman fotos con celebridades. Además, habló de sus próximas metas y cómo alimenta sus sueños. ¡No pierdas detalle!