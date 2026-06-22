Fátima Bosch respondió a las comparaciones con la princesa Diana de Gales
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, lleva 6 meses de su reinado y revela a la prensa que ha aprendido a hacer un buen equilibrio de su vida pública y espera dar mucho más para sus últimos meses.
Desde que la mexicana, Fátima Bosch, triunfó como Miss Universo 2025, se ha visto envuelta en diversas polémicas, pero su trabajo también ha sido aplaudido, llegando a ser comparada con la princesa Diana de Gales y esto es lo que opina Fátima Bosch de diversas comparaciones que ha recibido.