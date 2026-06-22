Sergio Basañez revela la última plática que tuvo con su mamá: “Ella me dijo que ya se iba”
A una semana de la lamentable muerte de la mamá del actor Sergio Basañez, él sigue trabajando y habla sobre las enseñanzas que le dejó su madre en vida para poder seguir adelante.
Sergio Basañez dedicó la función de teatro que tuvo este fin de semana a su madre, quien murió la semana pasada. El actor abrió su corazón y recuerda a su mamá con amor y cariño, poniendo en práctica cada uno de los consejos que ella le dejó.