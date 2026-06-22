¡Viene con todo! Nora acaba de llegar a MasterChef 24/7 y ya superó a los cocineros con una exigente prueba (VIDEO)

Las cosas en MasterChef 24/7 están cambiando y el nivel cada vez se vuelve más intenso, en especial por la llegada de Ismael y Nora, los dos nuevos participantes de la cocina más famosa de México. Y para que quede claro que se está tomando esta experiencia en serio, Nora lo dio todo en la primera prueba exprés de la semana 6 y se convirtió en la ganadora de una importante ventaja para el Pin.

