¡Viene con todo! Nora acaba de llegar a MasterChef 24/7 y ya superó a los cocineros con una exigente prueba (VIDEO)
La cocinera demostró que no piensa perder el tiempo mientras esté en MasterChef 24/7 y su esfuerzo con la Chef Isabel Carvajal la hizo ganar su primer reto.
Las cosas en MasterChef 24/7 están cambiando y el nivel cada vez se vuelve más intenso, en especial por la llegada de Ismael y Nora, los dos nuevos participantes de la cocina más famosa de México. Y para que quede claro que se está tomando esta experiencia en serio, Nora lo dio todo en la primera prueba exprés de la semana 6 y se convirtió en la ganadora de una importante ventaja para el Pin.