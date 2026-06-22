María se va de MasterChef 24/7, la eliminación de Pablo y dos nuevos cocineros
Esto es TODO lo que ha pasado en MasterChef 24/7 después de una gala de nervios en la que despedimos a María, una de las favoritas del público.
En la gala del día de ayer se dio a conocer que María abandona la competencia de MasterChef 24/7 por problemas de salud y Pablo se convirtió en el nuevo eliminado del reality; sin embargo, hubo una sorpresa extra para todos, pues 2 cocineros se unieron a la competencia, conoce más de ellos.