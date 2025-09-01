Ferka rompe el silencio sobre su ruptura amorosa. “Viví una gran historia de amor”, dijo entre lágrimas

Si algo ha caracterizado a Ferka en cada una de sus facetas, es la honestidad y comunicación abierta con el público. Fiel a ese estilo, la conductora de Venga La Alegría Fin De Semana abrió su corazón ante las cámaras para hablar sobre su ruptura amorosa.

María Fernanda Quiroz no tuvo temor de mostrarse vulnerable, pero también demostró cómo se puede llevar una separación de manera amistosa y cómo atravesar un momento difícil con todo el valor necesario.

¿Cómo es el primer día sin tu ex? Las Benditas Mujeres opinan y se conmueven hasta las lágrimas [VIDEO] Las Benditas Mujeres platicaron sobre el proceso de sanación inmediato tras una ruptura, y Ferka abrió su corazón.

Ferka se sincera sobre su ruptura amorosa

En una plática de Benditas Mujeres para el programa Venga La Alegría Fin De Semana, se abordó el tema de cómo es el primer día sin tu ex, inmediatamente después de una ruptura. Ahí, clara y contundente, Ferka dijo que el primer día es “terrible” y terminas con los ojos “como sapo” de tanto llorar.

Más adelante, se sinceró con el público sobre cómo vive su ruptura amorosa. “Viví una gran historia de amor, me enamoré como una loca, viví mucho deseo, viví diversión, viví esperanzas, sueños, viví un amor que venía después de una violencia terrible”, dijo, demostrando que sí es posible romper patrones.

En todo momento se mostró agradecida por las cosas que vivió en su relación y lo que su expareja le dio a su hijo. “Le voy a estar eternamente agradecida porque fue una gran etapa”. Aunque no van “hacia los mismos proyectos”, dijo que siempre va a querer a su exnovio.

La conductora aclaró que “todo acabó bien” con su expareja y también con su familia. Si bien tuvo una excelente relación con su suegra y dice que cuenta con ella, Ferka respeta que cuando hay una ruptura se debe tomar una distancia como parte del proceso.

Ferka admitió lo duro que a veces es superar una ruptura cuando pones diversas esperanzas y expectativas en tu relación, pero también mostró su fortaleza y optimismo para el futuro. “Seguramente, después una vez que cada uno haya sanado su ruptura, vamos a ser familia, vamos a ser amigos”, concluyó.