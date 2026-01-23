¿Celos? Flor Rubio le reclama fuerte a Sergio Sepúlveda en El Desahogo por un polémico abrazo con Luz Elena
Todo se salió de control en El Desahogo con los reclamos de Luz Elena a Mauricio Barcelata, seguidos por lo de Flor Rubio y Sergio Sepúlveda. ¡Ojo a lo que soltó Viviann Baeza!
Los conductores de VLA participaron en El Desahogo, donde tuvieron la oportunidad de arreglar algunas ‘fricciones’ que se han presentado en lo que va del año. Sin embargo, todo se salió de control cuando Luz Elena le confesó a Mauricio Barcelata que ‘le cae gordo’ cuando conduce juegos. Y cuando pensamos que los ánimos se relajaban, llegó el turno de Flor Rubio, quien no se guardó nada ante Sergio Sepúlveda. ¡Ojo a lo que soltó Viviann Baeza de Kike Mayagoitia!