Florinda Meza reafirma que siempre tuvo una buena relación con los hijos de “Chespirito”. “Viajamos juntos, en cruceros”
“Convivieron conmigo ellos y sus nietos”, dijo Florinda Meza ante las cámaras de Venga La Alegría en un evento donde se homenajeó su trayectoria.
Florinda Meza habló sobre las constantes críticas que ha recibido en redes sociales, sobre todo a partir de la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños que se estrenó en 2025. En un evento donde se homenajeó su trayectoria, habló con Venga La Alegría sobre su carrera y el ‘hate’. "¿Conocen a ustedes algún cuento donde la madrastra sea la heroína?”, cuestionó.