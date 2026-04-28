Gabriel Soto responde a Laura Bozzo sobre la disculpa pública que ella negó deberle, tras perder demanda contra él
El objetivo no es lastimar a nadie, dice Gabriel Soto ante la reacción de Laura Bozzo por el proceso legal que perdió contra él y su expareja, Irina Baeva.
Tras más de 5 años, Gabriel Soto e Irina Baeva ganaron una demanda en contra de Laura Bozzo por una serie de declaraciones que la conductora había hecho sobre la entonces pareja. Ahora, el actor habla con Venga La Alegría para aclarar detalles sobre el proceso y responder declaraciones recientes de Bozzo.